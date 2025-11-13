লিফটের ফাঁকা স্থান থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু

লিফটের ফাঁকা স্থান থেকে পড়ে শিশুর মৃত্যু
রাজধানী রামপুরার উলন এলাকার একটি চারতলা বাড়িতে লিফটের ফাঁকা স্থান দিয়ে পড়ে মো. আয়ান (১০) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী জাহাঙ্গীর জানান, শিশু আয়ান শারীরিক প্রতিবন্ধী। ওই বাসার চার তলায় লিফটে কাজ হচ্ছিল। তাদের বাসাও চার তলায়। গেট খুলে বের হয়ে লিফটের ফাঁকা স্থানে যাওয়া মাত্রই অসাবধানতাবসত নিচে পড়ে গুরুতর আহত হয় সে। পরে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক শিশুকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস/জেআইএম