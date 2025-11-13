সারাদেশে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৭ দিনে গ্রেফতার ২৯
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে সারাদেশে গত এক সপ্তাহে যৌথ অভিযান চালিয়ে ২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এসময় তাদের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ পেশাদারত্ব, শৃঙ্খলা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। এর অংশ হিসেবে ৬ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের ইউনিট অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করেছে।
যৌথ অভিযানে সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি ও মাদকাসক্তসহ মোট ২৯ জনকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ১৫টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ১৯ রাউন্ড গুলি, দেশি-বিদেশি মাদকদ্রব্য, অবৈধ ওয়াকিটকি সেট এবং ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারদের জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনী সারাদেশে নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করছে। পাশাপাশি, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে।
দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে সাধারণ জনগণকে আহ্বান জানানো হয়েছে— যে কোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ দেখলে তা কাছের সেনাক্যাম্পে অবহিত করার জন্য জানিয়েছে আইএসপিআর।
