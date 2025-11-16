সারাদেশে বিশেষ অভিযান, গ্রেফতার আরও ১৭০০
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরও এক হাজার ৭০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৬ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ৯৮২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৭১৮ জনকে।
অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল, দুটি ম্যাগজিন, ১২ বোর শর্টগানের কার্তুজ ৯৫০ রাউন্ড, পিস্তলের গুলি ৬ রাউন্ড, একটি বার্মিজ চাকু, বন্দুকের ব্যারেলের অংশ একটি ও একটি বন্দুকের বাটের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানান এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন।
