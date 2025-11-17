চট্টগ্রামে নিরাপত্তা জোরদার, মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য

চট্টগ্রামে নিরাপত্তা জোরদার, মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায় পরবর্তী নাশকতা ঠেকাতে চট্টগ্রামে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। নগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও মোড়ে মোড়ে পুলিশ, র্যাব ও বিজিবিসহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। সন্দেহভাজনদের তল্লাশি ও নজরদারি চালাতে বাড়ানো হয়েছে চেকপোস্ট।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল থেকে শাহ আমানত সড়ক, সিটি গেট, কাপ্তাই রাস্তার মাথা, কাজীর দেউড়ি, কোতোয়ালি ও আগ্রাবাদ এলাকায় বিশেষ নজরদারি শুরু করে পুলিশ। এছাড়া টহলদলের মাধ্যমে নজরদারি করছে র্যাব, বিজিবি ও সেনাবাহিনী।
নগরের সিটি গেট থেকে কাজীর দেউড়ি মোড় ঘুরে দেখা যায়, যে কোনো ধরনের নাশকতা প্রতিহত এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অবস্থান জোরদার করা হয়েছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে টহলদল মোতায়েন করা হয়েছে।
এ নিয়ে র্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বলেন, ‘নগরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমাদের ১০টি পেট্রোলিং টিম কাজ করছে। এছাড়া গোয়েন্দা তথ্য ও অ্যাসেসমেন্ট অনুযায়ী চেকপোস্ট বসানোর যদি প্রয়োজন হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো শঙ্কা দেখছি না।’
চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) জনসংযোগ শাখার সহকারী কমিশনার আমিনুর রশিদ জানান, শহরে জননিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে মাঠে রয়েছে পর্যাপ্ত পুলিশ সদস্য। নিরাপত্তা জোরদার রাখার কারণে জনসাধারণ যাতে শান্তিপূর্ণভাবে চলাচল করতে পারে, তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। নাশকতা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর।
এমআরএএইচ/একিউএফ/জেআইএম