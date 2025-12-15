অল্প সময়ে বানিয়ে নিন মজাদার শিম ভর্তা

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন মজাদার শিম ভর্তা
হঠাৎ অতিথি এলে বা ঝটপট ভিন্ন কিছু খেতে মন চাইলে ভর্তা হতে পারে সবচেয়ে সহজ সমাধান। পরিচিত আলু বা বেগুনের ভর্তার বাইরে একটু নতুন স্বাদ চাইলে শিম ভর্তা হতে পারে দারুণ পছন্দ। অল্প উপকরণে, কম সময়ে তৈরি করা যায় এই মজাদার পদটি যা গরম ভাতের সঙ্গে যেমন ভালো লাগে, তেমনি রুটির সঙ্গেও সমান উপভোগ্য। তাই ব্যস্ত সময়েও অল্প সময়ে বানিয়ে নেওয়া যায় সুস্বাদু শিম ভর্তা। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- শিম ২৫০ গ্রাম (মাথা ও বোঁটা ফেলে পরিষ্কার করা)
- পেঁয়াজ কুচি ১টি মাঝারি
- কাঁচামরিচ ৩-৪টি (স্বাদমতো)
- শুকনো মরিচ ৩-৪টি (ভাজা)
- রসুন ২-৩ কোয়া (থেঁতো করা)
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- সরিষার তেল পরিমাণ মতো
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
শিমগুলো অল্প পানি দিয়ে ঢেকে সেদ্ধ করে নিন যতক্ষণ না নরম হয়। আপনি চাইলে সেদ্ধ শিম ভর্তা করতে পারেন, অথবা অল্প তেলে ভেজে নিতে পারেন। একটি প্যানে অল্প তেল গরম করে শুকনোমরিচ ও রসুন হালকা ভেজে তুলে নিন। সেদ্ধ (বা ভাজা) শিম, ভাজা মরিচ ও রসুন, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ কুচি, লবণ, ধনেপাতা ও সরিষার তেল দিয়ে হাত দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিন। ব্যাস তৈরি হয়ে গেলো মজাদার শিম ভর্তা। এবার গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদের এই ভর্তা।
