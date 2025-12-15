স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ অবরোধ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেফতারে দাবি এবং স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে শাহবাগ মোড়ে অবস্থান নেয় সংগঠনের নেতাকর্মীরা৷
এসময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন তারা। অবরোধের ফলে শাহবাগ মোড় দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
এনএস/এসএনআর/জেআইএম