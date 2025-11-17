বিচার স্বচ্ছ হয়েছে, আমরা সন্তুষ্ট: ছাত্রশক্তির সভাপতি

বিচার স্বচ্ছ হয়েছে, আমরা সন্তুষ্ট: ছাত্রশক্তির সভাপতি
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, ‘যে কোনো ব্যক্তিই অপরাধী হোক, তার স্বচ্ছ বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। আমরা মনে করি, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচার স্বচ্ছ হয়েছে এবং আমরা এতে সন্তোষ প্রকাশ করছি।’
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে ট্রাইবুনালে হাসিনার রায়ের পর এজলাস থেকে বের হয়ে তাৎক্ষণিক এ প্রতিক্রিয়া জানান তিনি।
জাহিদ আহসান বলেন, আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে যেন হাসিনাকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করা হয়। রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বিচার সম্পূর্ণ হবে না।
এমএইচএ/এমএএইচ/জেআইএম