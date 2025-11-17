চূড়ান্ত নিবন্ধন পেলো এনসিপি ও বাসদ মার্কসবাদী

চূড়ান্ত নিবন্ধন পেলো এনসিপি ও বাসদ মার্কসবাদী
নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত নিবন্ধন পেলো জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)। দল দুটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ জমা না হওয়ায় সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে এ সংক্রান্ত গেজেট জারি করেছে নির্বাচন কমিশন।
এর ফলে আসন্ন নির্বাচনে দল দুটি নিজ প্রতীকেই অংশ নিতে পারবে। বুধবার (১৮ নভেম্বর) ইসির সংলাপে এ দুটি দলকে আমন্ত্রণও জানানো হয়েছে।
বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসায় দলটির নিবন্ধন রোববার (১৬ নভেম্বর) পর্যন্ত চূড়ান্ত করেনি ইসি। নির্বাচন কমিশনের একাধিক সূত্র এসব তথ্য নিশ্চিত করেছে।
ইসি সূত্র জানায়, গত ৪ নভেম্বর কমিশন তিন দলকে নিবন্ধন দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দাবি-আপত্তি জানানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে। ওই সময়ের মধ্যে কোনো দাবি বা আপত্তি জমায় হয়নি। এ তিন দলের মধ্যে শুধু বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টির বিরুদ্ধেই ১০ থেকে ১৫টি দাবি-আপত্তি কমিশনে জমা পড়ে। এসব আবেদন কমিশনের পর্যালোচনায় রয়েছে।
এমওএস/এমএএইচ/জেআইএম