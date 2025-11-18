  2. জাতীয়

গরু-খাসির ছবি দিয়ে আব্দুল কাদের জানালেন টিএসসিতে আজ ‘ভূরিভোজন’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ১০:৩৮ এএম, ১৮ নভেম্বর ২০২৫
গরু-খাসির ছবি দিয়ে আব্দুল কাদের জানালেন টিএসসিতে আজ ‘ভূরিভোজন’
ছবি: আব্দুল কাদেরের ফেসবুক থেকে নেওয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসির পায়রা চত্বরে ভূরিভোজনের আয়োজন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক আব্দুল কাদের।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) ও মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে দুটি পোস্ট দিয়ে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন।

সোমবার রাতে দেওয়া পোস্টে আব্দুল কাদের লিখেছেন, ‘স্বৈরাচার হাসিনার ফাঁসির রায় উপলক্ষে আগামীকাল (সোমবার) টিএসসিতে ভূনিভোজ!’

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিনের স্বৈরাচার হাসিনাবিরোধী লড়াইয়ে যারা সঙ্গী ছিলেন, সবাইকে নিয়ে আমরা আগামীকাল (সোমবার) টিএসসিতে আনন্দ ও বিজয় উদযাপন করবো। দেড় যুগের স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তার বিচারিক রায় নিশ্চিতের আনন্দ আমরা দলমত নির্বিশেষে একত্রে ভাগাভাগি করতে চাই।’

কাদের বলেন, ‘আগামীকালকে (সোমবার) গরু এবং খাসি ভোজের যে অনুষ্ঠান তাতে সব দুর্দিনের সঙ্গী আমন্ত্রিত। জুলাইয়ে এবং জুলাইয়ের পূর্ববর্তীসময়ে আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে যেমন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, ঠিক সেভাবেই এই আয়োজনে আপনারা সবাই সশরীরে উপস্থিত হয়ে এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করে এই উদ্যোগকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন বলে আশা করছি।’

তিনি বলেন, ‘অনেকেই ইতিমধ্যে এই আয়োজনে আর্থিক সহয়তা প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং আরও যারা কন্ট্রিবিউট করতে চান তারা নিন্মোক্ত মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন।’

পোস্টের নিচে তিনি বিকাশ ও নগদে অর্থসহায়তা পাঠানোর জন্য একটি মোবাইল নম্বর যুক্ত করে দেন।

মঙ্গলবার সকালে আব্দুল কাদের দুটি গরু ও দুটি ছাগলের ছবি যুক্ত করে আরেকটি পোস্ট দেন।

এতে তিনি লিখেছেন, ‘হুটহাট উদ্যোগ নেওয়াতে ফান্ড ম্যানেজ থেকে শুরু করে সবকিছু আনজাম দিতে একটু হিমশিম খাচ্ছি। সেই উনিশ সাল থেকে শুরু করে জুলাই এবং জুলাই পরবর্তীতে অনেক সহযোদ্ধার সঙ্গে একসাথে রাজপথে লড়াই করেছি, অনেকের থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি, পরামর্শ নিয়েছি; ব্যস্ততার দরুন সেসব সিনিয়র-জুনিয়র, ভাই-বন্ধুদের ঘটা করে দাওয়াত করতে পারি নাই।’

তিনি বলেন, ‘দীর্ঘ ফ্যাসিবাদী আমলে কত চেনা-অচেনা মানুষ অনলাইন-অফলাইনে লড়াই চালিয়ে গেছেন! আপনারা বাদ মাগরিব চলে আসেন, অনেকদিন পরে আমাদের মোলাকাত হবে, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উদযাপনের পরে আমরা নয়টা নাগাদ একসাথে খাওয়া-দাওয়া করবো, খোশগল্প করবো।’

‘প্রিয় সহযোদ্ধাগণ, দেখা হচ্ছে টিএসসিতে...’।

এফএআর/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।