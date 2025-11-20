দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায় না: তাহমিদা আহমদ

দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায় না: তাহমিদা আহমদ
নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ বলেছেন, ‘আমাদের পূর্ববর্তী কমিশনাররা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা বলতেন। টিভি খুললেই দেখতাম এ কথা বলছেন। কীভাবে বলতেন জানি না। কারণ একটি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ নির্বাচন করা যায় না।’
বুধবার (১৯ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংলাপে তিনি এ কথা বলেন।
এদিন দ্বিতীয় ভাগে মোট পাঁচটি রাজনৈতিক দল সংলাপে বসে। বিএনপিসহ গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি), নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি) ও নতুন দল বাসদ (মার্কসবাদী) আলোচনায় অংশ নেয়।
রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কথা শেষে বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশনার তাহমিদা আহমদ। তিনি বলেন, ‘আপনারা বলবেন অমুক দেশে সরকারের অধীনে নির্বাচন হয়, তমুক দেশে হয়। কিন্তু আমাদের দেশ আলাদা। বাংলাদেশ ইউনিক দেশ। আমরাও (অবাধ নির্বাচন) করেছি, যেটি নিয়ে গর্ব করতে পারি এমন তিনটি নির্বাচন হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘উনারা (সাবেক নির্বাচন কমিশনাররা) কেন এই কথা বলতেন? হয়তো তাদের পেছনে কেউ ট্রিগার ধরে থাকতেন, না হয় ছোটবেলায় একটি সিনেমা দেখেছিলাম, সেখানে বানরকে নাচাত এবং বলত- নাচ মেরা বুলবুল, পয়সা পাবি রে। সে রকম হয়তো ছিল। তবে আমরা ভাগ্যবান, আমরা নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করবো।’
অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা লাগবে জানিয়ে তাহমিদা বলেন, ‘আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া হবে না। কারণ জাতীয় সংসদ নির্বাচন শুধু নির্বাচন কমিশনের একার বিষয় নয়, এটা জাতির বিষয়। গোটা জাতি যেখানে জড়িত থাকে, সেটা ভালো হতে বাধ্য। আমরা আশাবাদী, সবার সহযোগিতায় তা করতে পারবো।’
সংলাপের সূচনা বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ‘আমরা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেভাবেই দায়িত্ব পালন করবো। সুন্দর নির্বাচনের জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই।’
