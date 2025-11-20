  2. জাতীয়

ফসলি জমির টপসয়েল কাটায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৪৮ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
ফেনীর পরশুরামে ফসলি জমির টপসয়েল কাটায় মো. রিপনকে জরিমানা/ছবি- সংগৃহীত

ফেনীর পরশুরামের কালিবাজার মুহুরি নদীর পাড় সংলগ্ন এলাকায় ফসলিজমির উপরিভাগের মাটি কাটায় রিপন (৪০) নামে এক ব্যক্তিকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (১৯ নভেম্বর) বিকেলে এ অভিযানে নেতৃত্ব দেন পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোশারফ হোসাইন। রিপন ওই এলাকার হোনা মিয়ার ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, অভিযানে দেখা যায় রিপন মিয়া ফসলিজমির উপরিভাগের মাটি কাটছিলেন, যা নদীর পাড় ধসে পড়ার আশঙ্কা তৈরি করছিল। স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রশাসন তৎপরতা চালায়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোশারফ হোসাইন বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ৭(ক) ও ১৫(১) ধারায় রিপন মিয়াকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাফায়াত আকতার নূর ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরশুরাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন অভিযান ও জরিমানার তথ্য নিশ্চিত করে জানান, কৃষিজমি ও নদী রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমআরএম

