জনগণের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সক্ষমতা বাড়াচ্ছে ডিএমপি

প্রকাশিত: ১২:০০ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
সাইবার সাপোর্ট সেন্টারের উদ্বোধন করেন ডিএমপি কমিশনার

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, বর্তমান সময়ে অনলাইন জালিয়াতি, প্রতারণা, ডিজিটাল হয়রানি, মানহানি, অনলাইন গ্যাম্বেলিং—এসব অপরাধ মানুষের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও আর্থিক সুরক্ষাকে গভীরভাবে হুমকির মুখে ফেলছে। তাই জনগণের সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ডিএমপি তার সক্ষমতা বাড়াচ্ছে।

বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সকালে সাইবার সাপোর্ট সেন্টারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় তিনি এসব কথা বলেন।

দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ মোকাবিলায় আধুনিক সক্ষমতা গড়ে তুলতেই এ সাইবার সাপোর্ট সেন্টারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান ডিএমপি কমিশনার।

তিনি বলেন, সাইবার সাপোর্ট সেন্টারে থাকবে আধুনিক প্রযুক্তিযুক্ত ল্যাব, দক্ষ তদন্তকারী দল, ডিজিটাল ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ এবং ২৪ ঘণ্টার রেসপন্স টিম। ফেসবুক পেজ, ই-মেইল এবং ডিবির অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে নাগরিকরা সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন।

ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, আমাদের লক্ষ্য একটাই—প্রযুক্তিনির্ভর, সময়োপযোগী ও প্রমাণভিত্তিক পুলিশ সেবা নিশ্চিত করা।

