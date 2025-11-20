ভুয়া ট্রাভেল এজেন্ট থেকে সতর্ক থাকার আহ্বান ব্রিটিশ হাইকমিশনের
যুক্তরাজ্যের ভিসার আবেদনকারীদের ভুয়া ট্রাভেল এজেন্টের প্রতারণা থেকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশন।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) এক বার্তায় হাইকমিশন জানায়, কোনো এজেন্ট যদি অতিরিক্ত ভিসা ফি দাবি করে কিংবা ভিসা ‘নিশ্চিত করার’ প্রতিশ্রুতি দেয় তবে সেটি প্রতারণারই ইঙ্গিত। এমন কোনো দাবির ক্ষেত্রে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে।
হাইকমিশন আরও জানায়, অতিরিক্ত ফি দাবি করা বা ভিসা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয় এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। পাশাপাশি যেকোনো প্রতারণা বা জালিয়াতির ঘটনা স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এর আগে, গত মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) আরেক সতর্ক বার্তায় ব্রিটিশ হাইকমিশন জানায়, যুক্তরাজ্যের ভিসার জন্য আবেদন করার সময় জাল কাগজপত্র জমা দিলে সর্বোচ্চ ১০ বছরের ভিসা নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হতে পারে। তাই সবসময় বৈধ কাগজপত্র জমা দিতে এবং কোনো ধরনের ঝুঁকি না নিতে আবেদনকারীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।
জেপিআই/এমএমকে/জেআইএম