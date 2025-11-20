উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের ৮২ শতাংশ বাস্তবায়ন

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তের ৮২ শতাংশ বাস্তবায়ন
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে গত বছরের ৮ আগস্ট থেকে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট পর্যন্ত উপদেষ্টা পরিষদের মোট ৫১টি বৈঠক হয়। এসব বৈঠকে বাস্তবায়নযোগ্য মোট ৩৯৪টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
তন্মধ্যে ৩২২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়েছে, যা মোট গৃহীত সিদ্ধান্তের ৮২ শতাংশ। আর অবশিষ্ট ৭২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান।
মন্ত্রিপরিষদ সচিবের বক্তব্যের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব জানান, এত অল্প সময়ে এত বিপুল সংখ্যক সিদ্ধান্ত নেওয়া একটা নতুন রেকর্ড। বিগত ৫৪ বছরে অতীতের কোনো সরকার এত অল্প সময়ে এত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি।
এমআইএইচএস/জেআইএম