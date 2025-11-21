  2. জাতীয়

ভূমিকম্প: ঢাকা জেলা প্রশাসনের জরুরি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
সার্বিক পরিস্থিতি নজরদারি ও উদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

ভূমিকম্পের পর সার্বিক পরিস্থিতি নজরদারি ও উদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। ঢাকা জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শাখা থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জেলা প্রশাসক মো. রেজাউল করিমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ক্ষয়ক্ষতির সার্বিক পরিস্থিতি নজরদারি ও উদ্ধার কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জরুরি ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খোলা হয়েছে। ভূমিকম্পের পরপরই ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। উদ্ধার ও ত্রাণ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ চলছে।

দুর্ঘটনা ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য যাচাই করে ব্যবস্থা নিতে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে যোগাযোগ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনের এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ২৪ ঘণ্টা ডিউটি চলছে। যে কোনো তথ্য দ্রুত যাচাই করে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

যোগাযোগের জন্য নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-
মোবাইল ফোন: ০১৭০০-৭১৬৬৭৮ এবং টেলিফোন: ০২-৪১০৫১০৬৫

