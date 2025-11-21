বিকেলে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন খালেদা জিয়া

বিকেলে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন খালেদা জিয়া
সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২৫ উপলক্ষে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে বাসা থেকে রওনা হবেন। এ বিষয়ে সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
শায়রুল কবির খান জানান, খালেদা জিয়ার সঙ্গে আরও উপস্থিত থাকবেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং দলের স্থায়ী কমিটির সদস্যরা।
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টার অফিস এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে বিএনপি চেয়ারপারসন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানসহ দলের শীর্ষ নেতাদের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, কূটনীতিক, সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।
