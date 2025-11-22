এবার মেট্রোরেল লাইনে এসে পড়লো ড্রোন

এবার মেট্রোরেল লাইনে এসে পড়লো ড্রোন
ঢাকার জনপ্রিয় গণপরিবহন মেট্রোরেল লাইনের ওপর একটি ড্রোন পড়েছে। এ ঘটনায় মেট্রোরেল চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। পরবর্তীতে ড্রোনটি সরিয়ে নেওয়ার পর মেট্রোরেল চলাচল স্বাভাবিক হয়।
শনিবার (২২ নভেম্বর) ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এই তথ্য জানানো হয়।
ওই পোস্টে যাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো হয়, উত্তরা সেন্টার ও উত্তরা দক্ষিণ স্টেশনের মাঝে মেট্রোরেল লাইনের ওপর ড্রোন পড়ায় মেট্রোরেল চলাচলে সাময়িক বিঘ্ন ঘটে। ড্রোন অপসারণ করা মাত্র ট্রেন চলাচল স্বাভাবিকভাবে চালু হয়। সাময়িক অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেছে।
এর আগে, শুক্রবার (২১ নভেম্বর) রাজধানীর মিরপুরে কাজীপাড়া ও শেওড়াপাড়ার মাঝামাঝি জায়গায় মেট্রোরেলের লাইনে দুটি অবিস্ফোরিত ককটেল পাওয়া যায়। পরে খবর পেয়ে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এগুলো অপসারণ করে নিয়ে যায়।
সেদিন এমআরটি পুলিশের পরিদর্শক (তদন্ত) সোহেল চৌধুরী বলেন, মেট্রোর ২৮৮ ও ২৮৯ নম্বর পিলারের ওপরের ট্র্যাক-লাইনে জর্দার কৌটায় স্কচটেপ পেঁচানো ককটেল দুটি রাখা ছিল। লাইন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যারা করেন তারা প্রথম এগুলো দেখতে পান। পরে খবর দিলে ডিএমপির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এসে ককটেল দুটি অপসারণ করে নিয়ে যায়। এতে লাইনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।
এমএমএ/এএমএ