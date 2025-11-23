  2. জাতীয়

এএসআইয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম নগরের চকবাজার থানার শৌচাগার থেকে মো. অহিদুর রহমান নামের এক এএসআইয়ের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তিনি নোয়াখালীর কবির হাট থানার বনি দত্ত এলাকার মো. শহীদুল্লাহর ছেলে।

চকবাজার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নাজের হোসাইন বলেন, রাতে থানায় ডিউটি করে সকাল ৯টার দিকে বাসায় গিয়েছিলাম। এসময় ওসি (ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা) কল দিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) আসতে বলেন। সেখানে গিয়ে এসআই অহিদুর রহমানের মৃত্যুর ঘটনা জেনেছি।

চমেক সূত্রে জানা গেছে, রোববার দুপুরে সাড়ে ১২টার দিকে এসআই অহিদুর রহমানকে হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতালে আনার আগেই তার মৃত্যু হয়। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তে জানা যাবে।

এ বিষয়ে জানতে চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে মোবাইলফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কল রিসিভ করেননি।

চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ দক্ষিণ বিভাগের উপ-কমিশনার মো. আলমগীর জানান, রাতে ডিউটি শেষে সকালে গোসল করতে গিয়েছিলেন অহিদুর রহমান। পরে সেখানে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি আগে বরিশাল ছিলেন। তার পরিবারও বরিশালে থাকে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চমেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে। বিস্তারিত ময়নাতদন্ত শেষে জানা যাবে।

