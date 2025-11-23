ইসি সচিব
নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশকে রেড-ইয়েলো-গ্রিন জোনে ভাগ করা হবে
ভোটের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সারাদেশকে তিনটি জোনে ভাগ করা হচ্ছে। জোনগুলো হলো রেড, ইয়েলো ও গ্রিন। ভোটের সময় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) ইসি সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান। এর আগে তিনি কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি আয়োরকর বচওয়েকের সঙ্গে বৈঠক করেন।
পরে সংবাদমাধ্যমের কাছে ইসি সচিব বলেন, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানতে চান সফররত মহাসচিব। জবাবে বলেছি, সারাদেশকে রেড, ইয়েলো ও গ্রিন; এ তিন জোনে ভাগ করা হচ্ছে। সে অনুযায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা হবে।
বৈঠকে কমনওয়েলথ সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। একই সঙ্গে কি কি সহায়তা লাগবে, সেসবও জানাতে বলা হয়েছে। প্রয়োজন হলে সহায়তা চাওয়া হবে, যোগ করেন আখতার আহমেদ।
