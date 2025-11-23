আদাবরের শীর্ষ ছিনতাইকারী ‘চোরা রুবেল’ গ্রেফতার
রাজধানীর আদাবর থানার শীর্ষ ছিনতাইকারী রুবেল ওরফে চোরা রুবেলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে আদাবর থানার শেখেরটেক ৯ নম্বর মাসুমের গ্যারেজ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
আদাবর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম জাকারিয়া বলেন, আদাবর এলাকার অটোরিকশা ছিনতাই চক্রের মূলহোতা রুবেল। একাধিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাই, মাদক, চাঁদাবাজিসহ নানা অপরাধে সম্প্রতি নিজস্ব বাহিনী গড়ে তুলেছেন রুবেল। তারা নিরীহ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশাচালকদের অস্ত্রের মুখে মারধর করে রিকশা ছিনিয়ে নিতেন। সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি অভিযোগ দেন ভুক্তভোগীরা।
