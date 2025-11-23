নারী নির্যাতন মামলায় ‘আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরো’র কাসেমী গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলায় ‘আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরো’র কাসেমী গ্রেফতার
শরিয়াহ-ভিত্তিক নিকাহ (বিবাহ) কনসালট্যান্ট প্ল্যাটফর্ম ‘আইডিয়াল ম্যারেজ ব্যুরো’র প্রতিষ্ঠাতা মুফতি মামুনুর রশিদ কাসেমীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্ত্রীর করা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেল ৩টার দিকে ঢাকার কেরানীগঞ্জের আটিবাজার এলাকার নিজ বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
রাতে জাগো নিউজকে গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঢাকা জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্-দক্ষিণ) মো. তরিকুল ইসলাম।
তিনি বলেন, গত শুক্রবার কাসেমীর স্ত্রী কেরানীগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছিলেন। সেই মামলায় আজ রোববার তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিশ কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম আরও জানান, গ্রেফতারের পর কাসেমীকে কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ হেফাজত থেকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
টিটি/এমকেআর/জেআইএম