বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
বাউলদের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি
মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলায় গানের আসরে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বাউলশিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেফতার করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ২৩ নভেম্বর তার মুক্তির দাবিতে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন কর্মসূচিতে ‘মানিকগঞ্জ জেলার সর্বস্তরের আলেম-ওলামা ও তৌহিদী জনতা’ ব্যানারে একদল হামলা চালায়।
বাউলদের ওপর হামলার ঘটনায় প্রায় ১০ জন আহত হয়েছেন, যা অত্যন্ত উদ্বেগের। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ ন্যক্কারজনক হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করার পাশাপাশি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি এ ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের অতিদ্রুত গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেনের পাঠানো এক বার্তায় এই দাবি জানানো হয়।
বার্তায় বলা হয়, আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, এর আগেও নানা সময়ে মাজার ভাঙা, মৃত মানুষকে কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে দেওয়া এবং দরগাহ ও ওরসকে কেন্দ্র করে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাও ঘটেছে। জুলাই ছাত্র–জনতার অভ্যুত্থানের পর এ ধরনের ভয়াবহ ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও উৎকণ্ঠার।
‘মনে রাখতে হবে, জুলাই অভ্যুত্থানের প্রধান আকাঙ্ক্ষা ছিল ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ’ প্রতিষ্ঠা, যেখানে দল, মত, ধর্ম, ধর্মীয় ধারা–উপধারা, জাতি ও শ্রেণি-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন মনে করে, এসব ঘটনা অবশ্যই অভ্যুত্থানের শহীদদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেরই ব্যর্থতার বহিঃপ্রকাশ। কারণ, সরকারের পক্ষ থেকে এসব থামাতে এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ আমরা প্রত্যক্ষ করিনি।’
বার্তায় বলা হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন যেমন ধর্মীয় অনুভূতিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, তেমনি প্রতিটি ধর্ম ও ধর্মীয় ধারা–উপধারার মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য, শিল্প–সংস্কৃতি চর্চার অধিকারকেও সমদৃষ্টিতে দেখে।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতি গ্রেফতার বাউলশিল্পী আবুল সরকারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি এবং একই সঙ্গে বাউলশিল্পীসহ ফকির ও অন্যান্য ধর্মীয় ধারা–উপধারার ভিন্নমতাবলম্বীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।
