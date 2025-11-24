  2. জাতীয়

পোস্টাল ভোটিং: কোন আসনের প্রবাসীরা ভোটে বেশি আগ্রহী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৫৮ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে প্রথম পর্বে নিবন্ধনের পাঁচ দিনে ২০ হাজার জনের নিবন্ধন ছাড়িয়েছে। এরমধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রবাসীরাই এগিয়ে রয়েছেন। ঢাকা জেলার প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন বেশি আর আসনওয়ারি হিসেবে এগিয়ে রয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকালে নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন portal.ocv.gov.bd/report অ্যপে এসব তথ্য মিলেছে।

পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোয় ১৯ নভেম্বর থেকে নিবন্ধন চলছে, রোববার মধ্যরাতে উত্তর আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের নিবন্ধন শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে এসব অঞ্চলের ৭১টি দেশে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারের নিবন্ধন অ্যাপে চলমান রয়েছে।

রোববার মধ্য রাতে নিবন্ধন শেষ হওয়ার কথা থাকলেও আরও পাঁচ দিন ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে নিবন্ধিতরাই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন এবার।

আউট অব কান্ট্রি ভোটিং সিস্টেম অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন (ওসিভি-এসডিআই) প্রকল্পের টিম লিডার অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সালীম আহমাদ খান জানান জানান, আমেরিকা ও ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশের ভোটাররা রোববার রাত থেকে নিবন্ধন কতে পারবেন।

একই সঙ্গে পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা অঞ্চলের দেশের নিবন্ধন প্রক্রিয়াও ২৮ নভেম্বর চলমান থাকবে।

কোন দেশ, জেলা ও আসনের প্রবাসীরা এগিয়ে

‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ চালুর পর ১৯ নভেম্বর থেকে সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২০ হাজার ৩৮৫ জন নিবন্ধন করেছেন। নিবন্ধিতদের মধ্যে পুরুষ ১৮ হাজার ৫৮৪ জন এবং বাকিরা মহিলা। দেশভিত্তিক হিসাবে দেখা যায়, এরমধ্যে সবেচেয়ে বেশি দক্ষিণ কোরিয়ায় ৭ হাজার ৯৯০ জন নিবন্ধন করেছেন। এরপর জাপানে ৫ হাজার ৩১ জন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৩ হাজার ১৮০ জন ও চীনে ১ হাজার ৪০৮ জন রয়েছেন।

জেলাভিত্তিক হিসাবে প্রবাসীদের মধ্যে ঢাকা জেলার ২ হাজার ৩৪৮ জন নিবন্ধন করেছেন। কুমিল্লার ১ হাজার ৬৬১ জন, নোয়াখালীর ১ হাজার ৪০১ জন ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৯৯৯ জন রয়েছে।

আসনওয়ারি প্রবাসীদের মধ্যে চাঁপাইনবগঞ্জ-৩ আসনের বেশি, এখানে ৭৪১ জন ভোট দেওাঁর জন্য নিবন্ধন করেছেন। এরপরে নোয়াখালী-৩ আসনের ৪০৫ জন, নোয়াখালী-১ ৩৯৮ জন, মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের ৩৯৬ জন, ফেনী-৩ ৩৬৩ জন ও চট্টগ্রাম-১৬ আসনের ৩১৬ জন রয়েছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচ দিন করে নিবন্ধনের সময় বেঁধে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার ও দেশের ভেতরের তিন ধরনের ব্যক্তির গত ১৮ নভেম্বর ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপ উদ্বোধন করা হয়।

প্রকল্পের টিম লিডার জানান, ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়ার নিবন্ধনে প্রবাসীরা বাকি অঞ্চলগুলোয় ধাপে ধাপে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত সুযোগ পাচ্ছেন।

এ ছাড়া দেশের ভেতর তিন ধরনের ব্যক্তিদের নিবন্ধনের আওতায় আনা হচ্ছে ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে, এ সময় বাদ পড়া প্রবাসীরাও নিবন্ধন করতে পারবেন।

