যারা মাজার ভাঙে তারা ইহুদিদের চর, মোসাদের এজেন্ট: ফরহাদ মজহার
কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, যারা মাজারে হামলা করে তারা ইহুদিদের চর, মোসাদের এজেন্ট। তারা এই কাজ করে কারণ ইহুদিতত্ত্ব, ইহুদিবাদ চায় ইসলামের ইতিহাসকে মুছে ফেলতে।
তিনি বলেন, তারা আমাদের ওলি-আউলিয়া, যাদের দ্বারা এদেশে ইসলাম এসেছে, ইসলাম কায়েম হয়েছে তাদের স্মৃতিচিহ্ন তাদের মাজারগুলো মুছে ফেলতে চায়। আপনারা যারা এগুলো ভাঙছেন, বাউলদের ওপর হাত তুলেছেন আপনারা কাদের চর, আপনারা কাদের পক্ষে কাজ করছেন আমরা এটা জানি।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুরে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বাউল আবুল সরকারের মুক্তির দাবিতে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, আপনারা যদি আগামী নির্বাচন সামনে রেখে খেলা করেন, এ দেশের জনগণ আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না। এর আগে শেখ হাসিনার আমলেও বাউল, ফকির, চিশতিয়া, কাদেরিয়াসহ বিভিন্ন ঘরানার দরবার শরীফের মানুষের ওপর অত্যাচার হয়েছে। অনেক রকম নির্যাতন হয়েছে। আমরা সেটা দেখেছি। আমরা আশা করেছিলাম যে এই সরকার আসার পরে এই নির্যাতন বন্ধ হবে।
তিনি হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, কিন্তু উত্তরোত্তর এই নির্যাতন বেড়েছে। শুধু নির্যাতন বাড়েনি, আগামী নির্বাচনের আগে একটা বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করবার জন্য আবুল সরকারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অত্যন্ত নিরীহ ভক্তদের সেখানে পেটানো হয়েছে, আহত করা হয়েছে। আমরা সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতে চাই।
ফরহাদ মজহার আরও বলেন, আপনারা যেটাকে ইসলামের নামে চালাচ্ছেন এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। আপনাদের মনে যে ইসলাম আছে, এটা হচ্ছে অপরের ক্ষতি করা। আপনি নিজে মনে করেন ঠিক, এটাই মনে করছেন কোরআনে আছে, হাদিসে আছে। ফলে আপনারা যারা রাজনৈতিক স্বার্থে বাংলাদেশকে বিশৃঙ্খল করবার জন্য, বাংলাদেশকে আরও গভীর গহ্বরে ফেলবার জন্য চক্রান্ত করছেন, আপনারা সাবধান হয়ে যান।
