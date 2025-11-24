বকশীবাজারে ফুটপাতে পড়ে ছিল বৃদ্ধের মরদেহ
রাজধানীর বকশীবাজারে বুয়েটের খেলার মাঠের পাশের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির (৬৫) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক(এসআই) মো. মাহমুদুল হাসান জানান, আমরা খবর পেয়ে বকশীবাজারে বুয়েটের খেলার মাঠের পাশের ফুটপাত থেকে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করি। পরে তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, আশপাশের লোকদের জিজ্ঞেস করে আমরা ওই ব্যক্তির নাম-পরিচয় জানতে পারিনি। তাই প্রযুক্তির সহায়তায় তার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। মরদেহ ঢামেক হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছে।
এ বিষয়ে আইনি প্রক্রিয়া চলমান বলে জানান তিনি।
কাজী আল-আমিন/এএমএ