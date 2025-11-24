পূর্বাঞ্চল রেল
বিনা টিকিটের ২১১০ যাত্রীর কাছ থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা আদায়
পূর্বাঞ্চল রেল একদিনে ৭১ ট্রেনে অভিযান চালিয়ে টিকিটবিহীন দুই হাজার ১১০ যাত্রীকে শনাক্ত করে তাদের কাছ থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার ৮৬৫ টাকা জরিমানা আদায় করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।
রেলওয়ে জানায়, রোববার (২৩ নভেম্বর) পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত অভিযানে ১০০ জন টিটিই ৭১ ট্রেনে টিকিট পরিদর্শন করেন। এ সময়ে টিকিটবিহীন ২ হাজার ১১০ যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
অভিযানে মোট ভাড়া আদায় হয়েছে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৫ টাকা এবং জরিমানা আদায় হয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ৮০০ টাকা। সব মিলিয়ে রেলওয়ের আয় দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজার ৮৬৫ টাকা। এ ছাড়া দুই হাজার ৯০৮ জনের টিকিট যাচাই করা হয়।
