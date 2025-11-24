  2. জাতীয়

পূর্বাঞ্চল রেল

বিনা টিকিটের ২১১০ যাত্রীর কাছ থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা আদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
বিনা টিকিটের ২১১০ যাত্রীর কাছ থেকে সাড়ে ৪ লাখ টাকা আদায়

পূর্বাঞ্চল রেল একদিনে ৭১ ট্রেনে অভিযান চালিয়ে টিকিটবিহীন দুই হাজার ১১০ যাত্রীকে শনাক্ত করে তাদের কাছ থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার ৮৬৫ টাকা জরিমানা আদায় করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।

রেলওয়ে জানায়, রোববার (২৩ নভেম্বর) পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত অভিযানে ১০০ জন টিটিই ৭১ ট্রেনে টিকিট পরিদর্শন করেন। এ সময়ে টিকিটবিহীন ২ হাজার ১১০ যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।

অভিযানে মোট ভাড়া আদায় হয়েছে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৬৫ টাকা এবং জরিমানা আদায় হয়েছে এক লাখ ৩৪ হাজার ৮০০ টাকা। সব মিলিয়ে রেলওয়ের আয় দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৫০ হাজার ৮৬৫ টাকা। এ ছাড়া দুই হাজার ৯০৮ জনের টিকিট যাচাই করা হয়।

এনএস/এমএএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।