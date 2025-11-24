  2. জাতীয়

সেন্টমার্টিনের মাস্টার প্ল্যানের খসড়া প্রকাশ, মতামত আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৪ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
সেন্টমার্টিনে অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা সেন্টমার্টিন মাস্টার প্ল্যানের খসড়া সর্বসাধারণের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টালের নোটিশ বোর্ডে উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ওই খসড়া মাস্টার প্ল্যানের ওপর আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, জনসাধারণ ও অংশীজনদের ই-মেইলে লিখিত মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এছাড়াও, উৎপাদনকারীর সম্প্রসারিত দায়িত্ব বিষয়ক নির্দেশনা, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ২০২৫ এর প্রস্তুতকৃত খসড়ার ওপরও আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে ই-মেইলে সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থা, জনসাধারণ ও অংশীজনদের মতামত পাঠানোর অনুরোধ করা হলো।

মন্ত্রণালয় আশা করছে, সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় ও পরিবেশগত সম্পদ সেন্টমার্টিন[কে রক্ষা এবং প্লাস্টিক বর্জ্য সমস্যা মোকাবিলায় একটি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে।

