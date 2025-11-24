‘আয়নাঘর ফাইলস’ এর পঞ্চম পর্ব রিলিজ
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ ও তার পরিবারের দুঃসহ অভিজ্ঞতা
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নির্মিত ডকুমেন্টারি সিরিজ ‘আয়নাঘর ফাইলস’র পঞ্চম পর্ব প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) এই পর্ব রিলিজ করা হয়।
এ পর্বে গুমের শিকার বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ ও তার পরিবারের দুঃসহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে।
দুঃসহ অভিজ্ঞতার বর্ণনায় বলা হয়, ‘হে আল্লাহ, আমার সন্তানরা, আমার বংশধররা, আমার আত্মীয়-স্বজনরা কি আমার কবর জিয়ারত করতে পারবে না?’
প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি সোমবার রাতে এ তথ্য জানান।
