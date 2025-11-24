সিআইডির নামে ভুয়া নোটিশ প্রচার: সতর্ক থাকার অনুরোধ

সিআইডির নামে ভুয়া নোটিশ প্রচার: সতর্ক থাকার অনুরোধ
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) নামে ভুয়া নোটিশ প্রচার করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানিয়েছে সিআইডি।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান।
বিজ্ঞপ্তিতে জসীম উদ্দিন খান বলেন, সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির নামে একটি ভুয়া নোটিশ/সার্টিফিকেট প্রচার করা হচ্ছে, যেখানে সাইবার অপরাধ, পর্নোগ্রাফি, বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ইত্যাদি অভিযোগ দেখিয়ে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রদান করা হয়েছে
স্পষ্টভাবে জানানো যাচ্ছে যে, এই নোটিশ সম্পূর্ণ ভুয়া, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর। এ ধরনের ভুয়া নোটিশের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারণার চেষ্টা করা হচ্ছে। উক্ত নোটিশ/সার্টিফিকেট দ্বারা কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।
সিআইডি এরই মধ্যে বিষয়টি তদন্ত করছে এবং উক্ত ভুয়া নোটিশ প্রস্তুত ও প্রচারে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অচিরেই আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
কেআর/এমআইএইচএস/এমএস