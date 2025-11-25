রাজধানীতে মাদক কারবারিদের ছুরিকাঘাতে দুই ভাই আহত
রাজধানীর কদমতলীতে মাদক কারবারিদের ছুরিকাঘাতে দুই ভাই আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার (২৪ নভেম্বর) বিকেলে উত্তর মুরাদপুরের হাজি লাল মিয়া সরকার রোডে এ ঘটনা ঘটে।
আহত দুজন হলেন ওই এলাকার বাসিন্দা মো. মোতালেব সরদারের ছেলে ঝন্টু সর্দার (৩০) ও শাকিল সরদার (১৮)। তাদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের সদরপুর উপজেলার চন্দনপাড়া গ্রামে।
হামলা চালিয়ে ঝন্টুর মাথা ও পিঠে এবং শাকিলের পিঠ ও বাম কানে ছুরিকাঘাত করা হয় বলে তাদের বাবা মোতালেব জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সোমবার বিকেল ৩টার দিকে স্থানীয় মাদক কারবারি রাজিব, রজব, রাকিব আলমসহ পাঁচ-সাতজন মাদক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তার দুই ছেলের ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালান। এতে দুজন গুরুতর আহত হন। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়।
হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, ‘চিকিৎসক জানিয়েছেন যে একজনের অবস্থা গুরুতর ও আরেকজন শঙ্কামুক্ত। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করেছি।’
