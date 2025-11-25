কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্যারাডাইস সুইটসকে জরিমানা ৩ লাখ

কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্যারাডাইস সুইটসকে জরিমানা ৩ লাখ
চট্টগ্রামে প্যারাডাইস সুইটস নামের একটি মিষ্টির দোকান ও কারখানাকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) মহানগরীর রিয়াজ উদ্দিন বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষকে এ জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে কারখানায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনিবন্ধিত উপায়ে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য তৈরি ও যত্রতত্র খোলা অবস্থায় এগুলো সংরক্ষণসহ নানা অসঙ্গতি পাওয়া যায়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জান্নাতুল ফেরদাউস। এতে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফারহান ইসলাম অংশ নেন।
ফারহান ইসলাম বলেন, রিয়াজ উদ্দিন বাজারে প্যারাডাইস সুইটসের কারখানায় অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অনিবন্ধিত উপায়ে নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন করা হচ্ছিল। তারা বিক্রয় ও লেবেলিং প্রবিধানমালা লঙ্ঘন এবং যত্রতত্র খোলা অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করছিল। তাই সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট। জনস্বার্থে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে জানান তিনি।
