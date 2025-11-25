  2. জাতীয়

তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন

কার্গো ভিলেজের আগুন নাশকতা নয়, ছড়ায় কুরিয়ারের পণ্যের স্তূপ থেকে

বিশেষ সংবাদদাতা
বিশেষ সংবাদদাতা বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৪:৫৯ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
কার্গো ভিলেজের আগুন নাশকতা নয়, ছড়ায় কুরিয়ারের পণ্যের স্তূপ থেকে
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ড হয়

ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজের আগুন কুরিয়ার সার্ভিসের পণ্যের স্তূপ থেকে লাগে বলে জানিয়েছে তদন্ত কমিটি। এ ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এ তথ্য বলা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান। এর আগে এদিন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে প্রতিবেদন তুলে দেয় তদন্ত কমিটি।

আরও পড়ুন
হাজার কোটি টাকার ‘গরমিলে’ খুলছে না শাহজালালের নতুন কার্গো ভিলেজ 
শাহজালালে আগুনে বিলিয়ন ডলারের ক্ষতির শঙ্কা, উদ্বেগ ব্যবসায়ীদের 

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা কোনো নাশকতা ছিল না, শর্ট সার্কিট থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের স্তূপে আগুনের সূত্রপাত।

গত ১৮ অক্টোবর দুপুরে বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ৩৭টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। আগুন লাগার পর মুহূর্তেই কালো ধোঁয়া উড়তে থাকে। সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার পরিমাণ বাড়তে থাকে। এই ধোঁয়া দেখা যায় প্রায় ৫-৬ কিলোমিটার দূর থেকেও।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা সাময়িক স্থগিত ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। অগ্নিনির্বাপণে কাজ করে বাংলাদেশ বিমান, সেনা ও নৌবাহিনী। প্রায় ২৭ ঘণ্টা চেষ্টার পর কার্গো ভিলেজে লাগা আগুন সম্পূর্ণ নির্বাপণ হয়।

এমইউ/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।