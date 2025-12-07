তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পোস্টার না সরালে ব্যবস্থা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আগাম নির্বাচনি প্রচারসামগ্রী সরাতে হবে। অন্যথায় গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) নির্বাচন ভবনে দশম কমিশন সভা শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
তিনি বলেন, নির্বাচনে ৩০০ ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারি কমিটি কাজ করবে। তারা শুধুমাত্র ইনকোয়ারি না, তারা চাইলে বিচারও করতে পারবেন। আর এর পাশাপাশি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যারা থাকবেন তারা তাদের কাজ করতে পারবেনই।
আচরণবিধি প্রতিপালন এবং নিশ্চিতকরণে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তফসিল ঘোষণার পর দিন থেকেই প্রত্যেক উপজেলা বা থানায় দু’জন করে থাকবেন। এই সংখ্যাটা শেষ পাঁচ দিনে অর্থাৎ নির্বাচনের আগের তিন দিন, নির্বাচনের দিন এবং নির্বাচনের পরের দিন এটা বেড়ে যাবে।
তিনি বলেন, নির্বাচনি প্রচারসামগ্রী তফসিল ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে। এগুলো সরাতে হবে এবং এগুলো না সরালে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে নির্বাচনি আচরণবিধির আওতায়।
এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়নের ব্যাপারে একটি পরিপত্র এই সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হবে। এটার আলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। নির্বাচনি এলাকায় সব ধরনের অনুদান-ত্রাণ ইত্যাদি বিতরণ সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা সে সংক্রান্ত পরিপত্র যথাসময় জারি করা হবে। তবে এতে যে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক যেটা আছে, যেখানে অনেকে বয়স্ক ভাতা পেয়ে থাকেন, এগুলোর ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ থাকবে না।
এমওএস/এমআইএইচএস