ক্যানসার প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে: মেয়র শাহাদাত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫২ এএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

ক্যানসার প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।

সোমবার (৮ ডিসেম্বর) মুম্বাইয়ের জেসলোক হাসপাতালের চট্টগ্রাম তথ্য কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

মেয়র বলেন, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে দিনদিন ক্যানসার আক্রান্ত রোগী বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে যে কয়েকটি অসংক্রামক রোগ রয়েছে তার মধ্যে ক্যানসারের অবস্থান দ্বিতীয়। বছরে দেশে হাজার হাজার মানুষ ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে মারা যান। দেশের মানুষ স্বাস্থ্যসচেতন না।

তিনি বলেন, যখন ক্যানসার তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে চলে যায় তখনই মানুষ চিকিৎসকের কাছে যান। সেসময় রোগীকে বাঁচানোর আর পথ থাকে না। তাই দেখা যায় রোগী তিন থেকে ছয় মাস বাঁচেন। এছাড়া ক্যানসারের চিকিৎসার অনেক উন্নত ব্যবস্থা বা যন্ত্র বাংলাদেশে নেই এবং খরচ অনেক ব্যয়বহুল। তাই জেসলোক ক্যানসার রোগীদের উন্নত চিকিৎসা পেতে সঠিক তথ্য প্রদান এবং ক্যানসার রোগীদের কল্যাণে কাজ করবে। এসময় ভারতের মেডিকেল ভিসা সহজীকরণের আহ্বানও জানান চট্টগ্রাম সিটি মেয়র।

জেসলোক হাসপাতালের বাংলাদেশ সেন্টারের প্রতিনিধি বিশাল ভেজান বলেন, ১৯৭০ সালে যাত্রা শুরু করে জেসলোক হাসপাতাল। হাসপাতালটি ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের জন্য বিশ্বব্যাপী ভরসার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের সব সহযোগিতা প্রসারিত করার জন্য আমরা তথ্যকেন্দ্র চালু করেছি। যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ তাদের জন্য আমাদের চ্যারিটি ব্যবস্থা থাকবে।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডিন অধ্যাপক ডা. অজয় দেবসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

