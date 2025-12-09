দশ বছর নিঃসন্তান থাকার পর একসঙ্গে ৫ সন্তানের জন্ম দিলেন নারী
চট্টগ্রামে দীর্ঘ ১০ বছর পর একসঙ্গে পাঁচ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন এক নারী। যার মধ্যে দুই ছেলে ও তিন মেয়ে। মা ও নবজাতকরা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
তবে সাবধানতার জন্য নবজাতকদের পার্কভিউ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (এনআইসিইউ) রাখা হয়েছে।
সোমবার (৮ ডিসেম্বর) বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নগরের পিপলস হাসপাতালে স্বাভাবিকভাবে তাদের জন্ম হয় বলে জানিয়েছেন প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ফরিদা ইয়াসমিন সুমি।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বিয়ের ১০ বছর পার হলেও এনি আক্তারের (৩০) কোনো সন্তান হচ্ছিল না। পরে স্ত্রীরোগ ডা. ফরিদা ইয়াসমিন সুমির পরামর্শ নেন। তিনি তাদের ইন্ট্রা-ইউটেরাইন ইনসেমিনেশনের (আইইউআই) পরামর্শ দেন। আইইউআই করে প্রথম মাসেই সফল হন এই দম্পতি।
ডা. ফরিদা ইয়াসমিন সুমি জাগো নিউজকে বলেন বলেন, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পাঁচ সন্তানের জন্ম হয়েছে। এর মধ্যে তিনজনের ওজন যথাক্রমে ১ হাজার ৬০০ গ্রাম, ১ হাজার ৫০০ ও ১ হাজার ৪০০ গ্রাম এবং বাকি দুজনের ১ কেজি।
হাসপাতালে ভর্তিদানকারী মানিক নামে এক কর্মকর্তা জানান, এদিন বিকেলে এনি ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন। সুমি ম্যাডামের তত্ত্বাবধানে পাঁচ বাচ্চার জন্ম হয়। প্রতিটি বাচ্চার ওজন মোটামুটি স্বাভাবিক। তাদের এনআইসিইউতে রাখা হয়েছে।
এমআরএএইচ/জেএইচ/জেআইএম