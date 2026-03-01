  2. জাতীয়

কুয়েত বিমানবন্দরে ড্রোন হামলায় আহত চার বাংলাদেশির পরিচয় মিলেছে

প্রকাশিত: ০১:৩৫ পিএম, ০১ মার্চ ২০২৬
কুয়েত বিমানবন্দরে ড্রোন হামলা হয়েছে/ ফাইল ছবি: কুয়েত বিমানবন্দর

কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ড্রোন হামলায় আহত চার বাংলাদেশি নাগরিকের নাম-পরিচয় জানা গেছে। আহতদের মধ্যে একজন হাঁটুতে আঘাত পেয়েছেন এবং অন্য তিনজন কাচের টুকরোর আঘাতে আহত হয়েছেন।

রোববার (১ মার্চ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক গোলাম সরওয়ার ভুঁইয়া তার ফেসবুক পোস্টে এসব তথ্য জানান।

তিনি বলেন, হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত আমিনুল ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা।

কাচের টুকরোয় আহত রাকিবুল ইসলাম পাবনা জেলার সাঁথিয়া উপজেলার ভুলবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা। মাসুদুর রহমান নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার লতিফপুর গ্রামের বাসিন্দা। দুলাল মিয়া কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলাদ পাথালিয়া কান্দি গ্রামের বাসিন্দা।

