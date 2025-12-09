মিরপুরে উত্তর সিটির উচ্ছেদ অভিযানে হামলার অভিযোগ
রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বরে ফুটপাত দখলমুক্ত করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এ সময় হামলাকারীরা ডিএনসিসির কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করেন।
মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পরে বিকেল ৪টার দিকে ডিএনসিসির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএনসিসি তাদের পোস্টে জানায়, ‘ডিএনসিসির উচ্ছেদ অভিযানে চাঁদাবাজদের হামলা।’ তবে কারা এসব চাঁদাবাজ, অভিযান কখন শুরু হয় বা হামলায় ডিএনসিসির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না—এসব বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। পোস্টটিতে হামলার একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে।
ভিডিওতে দেখা যায়, একদল লোক ডিএনসিসির উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবহৃত গাড়িগুলোতে ইটপাটকেল ছুড়ছে এবং তাদের বাধার মুখে ডিএনসিসির দলটি পিছু হটছে।
এ বিষয়ে জানতে ডিএনসিসির আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের মোবাইল ফোনে কল দিলে তিনি তা কেটে দেন এবং মেসেজ দিতে বলেন। পরে ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়ে এসএমএস দিলেও বিকেল ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত তিনি কোনো রিপ্লাই দেননি।
