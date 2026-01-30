  2. জাতীয়

গণঅভ্যুত্থানের পর লুট হওয়া অস্ত্রের ৩২৯টি র‍্যাবের উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১১ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন/ছবি: সংগৃহীত

জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে পুলিশ ও র‍্যাব থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৩২৯টি উদ্ধার করেছে র‍্যাব। একই সঙ্গে বাহিনীটি বিগত এক মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে নানা অপরাধে জড়িত অভিযোগে ১১ শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বাহিনীর মুখপাত্র উইং কমান্ডার এম জেড এম ইন্তেখাব চৌধুরী।

চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড
ইন্তেখাব চৌধুরী গত এক মাসের তথ্য পর্যালোচনার শুরুতেই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের আসামি গ্রেফতারে সফলতা তুলে ধরেন। তিনি জানান, গত ২৬ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় অভিযান পরিচালনা করে পটুয়াখালীর ফেরদৌস হত্যা মামলার দুই আসামি ইসরাফিল গাজী এবং মাসুম গাজীকে গ্রেফতার করা হয়।

একই দিনে চট্টগ্রামের বাইত সীতাকুণ্ড এবং কক্সবাজার সদরে একাধিক অভিযান পরিচালনা করে সন্ত্রাসীদের হামলায় র‍্যাব সদস্য হত্যা মামলায় জড়িত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়।

১২ জানুয়ারি বাগেরহাট সদরে অভিযান চালিয়ে র‍্যাব রাজধানীর খিলগাঁওয়ের বনশ্রীতে স্কুল শিক্ষার্থী ফাতেমা আক্তার নীলাকে গলা কেটে হত্যার প্রধান আসামি মিলন মল্লিককে গ্রেফতার করে।

অস্ত্র উদ্ধার
ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, ২৯ জানুয়ারি রাজধানীর খিলগাঁও থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন .২২ অ্যালার্ট, ২৯০ রাউন্ড গুলি ও একটি খালি কারতুজসহ আসাদুল নামের একজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

২৭ জানুয়ারি রাজধানীর কামরাঙ্গীর চরে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ থেকে লুণ্ঠিত দুটি সাউন্ড গ্রেনেড ও দুটি টিয়ারশেল পরিত্যক্ত অবস্থা উদ্ধার করা হয়। ২৪ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার চিটাগং রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনাকালে প্রাইভেট কার তল্লাশি করে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগজিন ও দুই রাউন্ড গুলিসহ চারজনকে গ্রেফতার করা হয়।

১৬ জানুয়ারি কুমিল্লার মুরাদনগরে অভিযান পরিচালনা করে পুলিশের লুট হওয়া একটি চায়না রাইফেল, একটি দেশি রাইফেল ও একটি ম্যাগাজিন পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে র‍্যাব।

২১ জানুয়ারি ভোলার লালমোহনে অভিযান পরিচালনা করে এক শিশুকে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি মোহাম্মদ জামালকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

মাদক-সংক্রান্ত অভিযান
র‍্যাবের মুখপাত্র বলেন, ২৬ জানুয়ারি কক্সবাজার সদরে অভিযান পরিচালনা করে প্রায় ছয় লাখ ৩০০ ইয়াবা এবং ১০ কেজি হিরোইন সাদৃশ্য মাদকসহ দুজনকে গ্রেফতার করে র‍্যাব।

এছাড়া, মাদকবিরোধী অভিযানে গত এক মাসে ১৫ কেজির বেশি হেরোইন, প্রায় দুই হাজার ৩৯৯ বোতল ফেনসিডিল, এক হাজার ৪৬০ কেজি গাঁজা, নয় লাখ ৪২ হাজার ইয়াবা, দুই হাজার বোতলের বেশি বিদেশি মদ ও বিয়ারসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে র‍্যাব।

আসামি গ্রেফতার
ইন্তেখাব চৌধুরী বলেন, গত এক মাসে অস্ত্র, হত্যা, ছিনতাই, ডাকাতি, মানবপাচার, নাশকতা, মাদক, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ অন্যান্য অপরাধের ঘটনায় এক হাজার ১০০ এর বেশি অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে র‍্যাব।

লুটের অস্ত্র উদ্ধার
পুলিশের লুট হওয়া অস্ত্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৩৬টি উদ্ধার করেছে র‍্যাব। সেই সঙ্গে র‍্যাবের যে ১৬৮টি অস্ত্র হারানো গিয়েছিল তার ভেতর থেকে ৯৩টি অস্ত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এ বাহিনী।

