পোশাক শ্রমিকদের অবরোধে বিমানবন্দর-মহাখালী সড়কে যান চলাচল বন্ধ
প্রাপ্য সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিমানবন্দর-মহাখালী রুটের আউটগোইং সড়ক অবরোধ করেছে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ী এলাকার ‘মাসুদ অ্যাপারেলস লিমিটেড’ নামের কারখানার শ্রমিকরা শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করেন।
এ দিকে, শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিলে ওই রুটে সব ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন যানের চালক ও যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।
ট্রাফিক গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, যানজট এড়াতে বিমানবন্দর-মহাখালী রুট ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে বের হলে হাতে অতিরিক্ত সময় নিয়ে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
