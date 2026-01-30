  2. জাতীয়

পোশাক শ্রমিকদের অবরোধে বিমানবন্দর-মহাখালী সড়কে যান চলাচল বন্ধ

প্রকাশিত: ১২:৪৪ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
প্রাপ্য সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে এয়ারপোর্ট-মহাখালী সড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা/ ছবি: সংগৃহীত

প্রাপ্য সার্ভিস বেনিফিট পরিশোধের দাবিতে রাজধানীর বিমানবন্দর-মহাখালী রুটের আউটগোইং সড়ক অবরোধ করেছে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা। রাজধানীর বনানীর চেয়ারম্যানবাড়ী এলাকার ‘মাসুদ অ্যাপারেলস লিমিটেড’ নামের কারখানার শ্রমিকরা শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি শুরু করেন।

এ দিকে, শ্রমিকরা সড়কে অবস্থান নিলে ওই রুটে সব ধরনের যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন বিভিন্ন যানের চালক ও যাত্রীরা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে।

ট্রাফিক গুলশান বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জিয়াউর রহমান জিয়া জানান, যানজট এড়াতে বিমানবন্দর-মহাখালী রুট ব্যবহারকারী যানবাহনগুলোকে বিকল্প সড়ক ব্যবহারের অনুরোধ জানানো হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে বের হলে হাতে অতিরিক্ত সময় নিয়ে চলাচলের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

