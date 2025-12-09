  2. জাতীয়

লালবাগে পূর্বশত্রুতার জেরে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদ হোসেন

রাজধানীর লালবাগ থানার শহীদ নগর ২ নম্বর গেট এলাকায় পূর্বশত্রুতার জেরে মোহাম্মদ হোসেন (২৭) নামে এক যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিহত যুবক চুড়ি কারখানায় কাজ করতেন বলে জানা গেছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের বোন মোছা. সুরাইয়া বলেন, আমার ভাই একটি চুড়ি কারখানায় কাজ করতেন। সোমবার আবির ও নীরব নামে দুই যুবকের সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে তার ঝগড়া হয়। সেই ঘটনার জেরে আজ বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে আমার ভাইকে ছুরিকাঘাত করা হয়। পরে খবর পেয়ে আমরা তাকে মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনার বিচার দাবি করে তিনি বলেন, ঝগড়ার পর সোমবার রাতেই আমার ভাই আবিরের কাছে মাফ চেয়েছিল। তারপরও কেন তাকে হত্যা করা হলো—এ প্রশ্ন করে কান্নায় ভেঙে পড়েন।

ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল-আমিন/এমএএইচ/এমএস

