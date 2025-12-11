মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মাত্র ১৮ দিন

মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মাত্র ১৮ দিন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় পাচ্ছেন ১৮ দিন। প্রার্থীদের আগামী ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হবে।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে তফসিল ঘোষণার সময় বিষয়টি উল্লেখ করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।
তিনি বলেন, মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর, মনোনয়নপত্র বাছাই ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত, আপিলের শেষ সময় ১১ জানুয়ারি, আপলি নিষ্পত্তি ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি, প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি। প্রচার কার্যক্রম চলবে ২২ জানুয়ারি থেকে ভোট শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত।
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী, মনোনয়নপত্রে প্রার্থীর ও দলের ঘোষণাপত্র দিতে হবে স্বাক্ষরসহ। এছাড়া হলফনামা, সর্বশেষ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন, দেশে ও বিদেশে আয়ের তথ্য দিতে হয়। মনোনয়নপত্র রিটার্নিং কর্মকর্তা বা সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে প্রার্থী বা তার প্রস্তাবক বা সমর্থক জমা দিতে পারে।
