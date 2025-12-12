রেজিস্ট্রেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিনেন্স চূড়ান্ত অনুমোদন
রেজিস্ট্রেশন অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডিনেন্স- ২০২৫ এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
এদিন বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।
তিনি জানান, বিদেশে সম্পাদিত দলিলাধীন নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। প্রতারণা ও জালিয়াতি রোধকল্পে নিবন্ধনের লক্ষ্যে উপস্থাপিত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় দলিল যেসব আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হয় সেসব বিষয়ে দানপত্র দলিলে উল্লেখ করা বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে।
অবমূল্যায়ন জনিত ঘাটতি ফি শুল্ক প্রভৃতি আদায় সহজীকরণ বিধান যুক্ত করা হয়েছে। জনভোগান্তি লাঘবের লক্ষ্য জেলা রেজিস্টার বরাবর দায়ের করে আপিল ও দরখাস্ত নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।
ই-রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া দলিল নিবন্ধনকালে বিভিন্ন ফি, কর, সার্ভিস চার্জ, শুল্ক আদায় পদ্ধতি ও আদায় করা সার্ভিস চার্জ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
