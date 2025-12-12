  2. জাতীয়

৩০ ডিআইজিসহ ৩৯ পুলিশ কর্মকর্তাকে বদলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ পুলিশের লোগো

বাংলাদেশ পুলিশের ৩০ ডিআইজি, ৪ অতিরিক্ত ডিআইজি এবং ৫ জন পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ বদলির তথ্য জানিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সই করা পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ বদলির করা হয়।

বদলি হওয়া ৩০ অতিরিক্ত ডিআইজি সম্প্রতি ডিআইজি পদে পদোন্নতি পান।

বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের তালিকা দেখুন ।

