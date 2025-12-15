কর্ণফুলীতে বিপুল পরিমাণ নকল সাবান জব্দ, কারখানা সিলগালা
চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা এলাকার মইজ্জারটেকে অবৈধভাবে নকল সাবান উৎপাদনের একটি কারখানায় অভিযান চালিয়েছে র্যাব-৭। অভিযানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিপুল পরিমাণ নকল সাবান ও সাবান তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই যুক্তরাজ্যভিত্তিক রেকিট বেনকিজার কোম্পানির ‘ডেটল’ ব্র্যান্ডের নকল সাবান বলে জানিয়েছে র্যাব।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। র্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। এ সময় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই)-এর পরিদর্শক আব্দুর রহিম উপস্থিত ছিলেন।
র্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান বলেন, রিকশার গ্যারেজের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরে একটি চক্র নকল সাবান উৎপাদন করে আসছে- এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নামে তৈরি বিপুল পরিমাণ নকল সাবান এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কারখানাটি সিলগালা করা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এসব নকল সাবানে নামী কোম্পানির লোগো ব্যবহার করে বাজারজাত করা হচ্ছিল। বিএসটিআই জানিয়েছে, এসব সাবান তৈরিতে ব্যবহৃত কেমিক্যাল মানুষের ত্বকের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
র্যাব-৭ এর সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন জানান, জনস্বাস্থ্য ও ভোক্তা অধিকার ক্ষুণ্ন করে এমন ভেজাল ও নকল পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। জব্দ করা পণ্য ও সরঞ্জামের বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এমআরএএইচ/এএমএ/জেআইএম