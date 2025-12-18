অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২
একদিনে ৪২ হাজার বাইক ও গাড়ি তল্লাশি, বন্দুক-গুলি উদ্ধার
অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেশজুড়ে গত শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা থেকে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ শুরু করেছে যৌথবাহিনী। এরই অংশ হিসেবে একদিনে ৪২ হাজারের বেশি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন অস্ত্র উদ্ধার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে এ তথ্য জানিয়েছেন পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসাইন।
শাহাদাত হোসাইন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ তে ৯৬৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত গ্রেফতারের সংখ্যা এক হাজার ৭৪ জন। ফলে একদিনে মোট দুই হাজার ৪২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ নিয়ে আজ পর্যন্ত অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেইজ-২ তে মোট চার হাজার ২৩২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
অভিযানে অবৈধ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অন্যান্য সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয়, ঢাকা রেঞ্জের কেরানীগঞ্জ থানা চেকপোস্টে একদিনে একটি শর্টগান, তিনটি ককটেল এবং চারটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
খুলনা রেঞ্জের যশোর জেলার কোতোয়ালি থানা ৫টি ককটেল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি বার্মিজ চাকু উদ্ধার করেছে। চট্টগ্রাম রেঞ্জের রাঙ্গামাটি জেলার কোতোয়ালি থানা একটি এলজি ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। সিলেট রেঞ্জের সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই থানা একটি এলজি ও দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে।
সিলেট রেঞ্জের হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর থানা চেকপোস্টে দুই রাউন্ড কার্তুজ, ১৩ রাউন্ড খালি কার্তুজ, চারটি বিস্ফোরিত গ্যাস সেল ও দুটি অবিস্ফোরিত গ্যাস সেল উদ্ধার করা হয়েছে।
ডিএমপির গুলশান থানা পুলিশ একটি বিদেশি রিভলবার, খিলগাঁও থানা একটি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৬ রাউন্ড কার্তুজ ও ৩ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে। এছাড়া কামরাঙ্গীরচর থানা পুলিশ আটটি দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করেছে।
এছাড়া পুলিশি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২২ হাজার ৯৯০টি মোটরসাইকেল ও ১৯ হাজার ৯০৪ টি গাড়ি তল্লাশি করা হয়। তল্লাশিকালে একটি শটগান, তিনটি ককটেল, চারটি দেশীয় অস্ত্র, তিন রাউন্ড গুলি এবং ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
কেআর/এমএএইচ/