শাহজালাল বিমানবন্দর
যাত্রীর ১৬ হাজার ডলারসহ পাওয়া ব্যাগ ফেরত দিলেন পরিচ্ছন্নতাকর্মী
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীর ১৬ হাজার ইউএস ডলার (প্রায় ২০ লাখ টাকা) হারিয়ে গেছে। পরে এ টাকা খুঁজে বের করে যাত্রীকে বুঝিয়ে দিয়েছে অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটির সদস্যরা।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, গত ৬ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরগামী এক যাত্রী তার একটি ব্যাগ হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তীতে তিনি ই-মেইলের মাধ্যমে এভসেককে বিষয়টি অবহিত করেন এবং ব্যাগটিতে ১৬ হাজার ইউএস ডলার (প্রায় ২০ লাখ টাকা) রয়েছে বলে জানান। ইতিমধ্যে বিমানবন্দরের একজন পরিচ্ছন্নতাকর্মী মোছা. রুমা আক্তার ব্যাগটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়ে এভসেক কন্ট্রোল রুমে জমা দেন। পরবর্তীতে যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে যথাযথ প্রমাণ যাচাই সাপেক্ষে আজ যাত্রীর এক প্রতিনিধির কাছে ব্যাগটি হস্তান্তর করা হয়।
