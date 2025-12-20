কল্যাণপুরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক ১

কল্যাণপুরে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটক ১
রাজধানীর কল্যাণপুর এলাকায় যৌথ অভিযানে বিদেশি পিস্তল, রাইফেল ও বিদেশি মদসহ মো. নাসির উদ্দিন (৬৫) নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে সেনাবাহিনী।
সেনাবাহিনীর একটি সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোরে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে দক্ষিণ কল্যাণপুরের ইস্টার্ন হাউজিংয়ে যৌথ অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর একটি দল। অভিযানে আটক নাসির উদ্দিনের কাছ থেকে একটি রাইফেল, দুটি বিদেশি পিস্তল এবং বিদেশি মদসহ বিভিন্ন সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়।
পরে নাসির উদ্দিনকে উদ্ধার করা অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, মাদক এবং বিভিন্ন সরঞ্জামাদিসহ প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রমের জন্য দারুসসালাম থানায় হস্তান্তর করা হয়।
দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেনাবাহিনী কর্তৃক এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম