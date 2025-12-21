ইইউ রাষ্ট্রদূত
প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা গণতন্ত্রের জন্য ভয়াবহ মুহূর্ত
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলাকে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। তিনি বলেছেন, এ ধরনের ঘটনা বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি ভয়াবহ মুহূর্ত।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দুপুরে সহমর্মিতা জানাতে প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় ইইউ রাষ্ট্রদূত গত বৃহস্পতিবার প্রথম আলো কার্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় গভীর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। ভবনের সামনে অবস্থান করে তিনি হামলা-পরবর্তী পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘটনার সার্বিক দিক নিয়ে কথা বলেন।
আরও পড়ুন
সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আরও সাহসী করে তুলছে হামলাকারীদের
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার ভবন যেন ‘ধ্বংসস্তূপ’
পরিদর্শনকালে মাইকেল মিলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন।
ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রথম আলো ভবনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর প্রথম আলোর সব সাংবাদিকের প্রতি সংহতি জানাতেই আমি এখানে এসেছি। প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলা মানে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আঘাত।
আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ যখন একটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিসর বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশা করি, এ ধরনের ঘটনা আর কখনোই ঘটবে না। এটি দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য একটি ভয়াবহ মুহূর্ত ছিল।
সাংবাদিকদের উদ্দেশে মাইকেল মিলার বলেন, এই সময়ে আপনাদের দৃঢ় থাকতে হবে। আবার নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। নির্বাচন যেন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য সংবাদ প্রকাশ ও পরিবেশন অব্যাহত রাখতে হবে এবং সবার জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।
আরও পড়ুওন
হামলা-ভাঙচুরে লন্ডভন্ড ছায়ানট
এসময় প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, উপ-সম্পাদক লাজ্জাত এনাব মহছি এবং অনলাইন বিভাগের প্রধান শওকত হোসেনসহ সংশ্লিষ্টরা ইইউ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন।
জেপিআই/এমকেআর/এমএস