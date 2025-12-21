  2. জাতীয়

প্রার্থীদের ইসি সানাউল্লাহ

কর্মী সেজে যারা আপনার পাশে আসছে তাদের যাচাই করুন

প্রকাশিত: ০৯:৪৪ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্রিফিংয়ে ইসি আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহসহ অন্যরা

কর্মী সেজে যারা পাশে আসছে তাদের যাচাই করতে প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত ব্রিফিংয়ে তিনি এ আহ্বান জানান।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গ টেনে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, রাজনীতিক দল এবং প্রার্থীদের প্রতি আমাদের নিবেদন থাকবে, অপরিচিত ব্যক্তি যে আপনার বন্ধু সেজে বা আপনার সমর্থক সেজে, কর্মী সেজে আপনার পাশে আসছে, যাচাই করে নেবেন দয়া করে। আর নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে যদি আপনাদের মাঝে সামান্যতম কোনো আশঙ্কা থাকে, দয়া করে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা নেবেন।

‘কিন্তু সার্বিকভাবে যদি আমরা বলি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অবশ্যই আছে। আরেকটা বিষয় সামনে এসেছে, যে বা যারা নির্বাচনকে বিঘ্নিত করতে চায়, আন্ডারমাইন করতে চায়, তাদের টার্গেট কিন্তু মূলত শহর এলাকা, খেয়াল করে দেখবেন। তারা খুব অর্গানাইজডভাবে সম্ভবত টার্গেটেড কর্মকাণ্ড করছে, যেন জনমনে এটার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এগুলো সবই চিহ্নিত করেছি। জনমনে যেন স্বস্তি ফেরত আসে। মানুষ যেন আসক্ত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো যথাযথভাবে যেন তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে পারেন। নির্বাচনি যে তফসিল আছে সেই অনুযায়ী সব কাজ যেন নির্বিঘ্ন সম্পন্ন হতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি।’

তবে আপনাদের এটা বলি, যে চোরাগুপ্তা হামলা হচ্ছে, যারা হেরে যায় তাদের একটা কৌশল এবং এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য যা যা মেজার নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো নিতে হবে।

তিন বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, তিন বাহিনী প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় তারা আমাদের সমন্বিতভাবে তাদের প্রস্তুতির ব্যাপারে জানিয়েছেন। একটা সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচন ডেলিভার করার জন্য যা যা প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব তারা নিয়ে রেখেছেন। যত ডেপ্লয়মেন্ট (মোতায়েন) যেভাবে করা দরকার সেটা তারা করতে যাচ্ছেন। যেমন সেনাবাহিনী এক লাখ ডেপ্লয় করবে, যার ওয়ান থার্ড অলরেডি মাঠে ডেপ্লয়েড আছে, বাকি টু থার্ড এখন থেকে স্লোলি ডেপ্লয়েড হয়ে যাবে। নির্বাচনের আগেই শুধু লাস্টের পাঁচদিনের জন্য না তারও আগে এক লাখ মাঠে ডেপলয়েড হয়ে যাবে।

‘দ্বিতীয় জিনিস তারা যেটা আশ্বস্ত করেছেন যে, মাঠপর্যায়ে সমন্বিতভাবে তারা কাজ করছেন এবং যেখানে তাদের ডেপ্লয়মেন্ট আছে পুরা দেশে কোনোখান থেকে একজনও কমানো হয়নি। মাঝখানে যে কথা হয়েছিল যে কমানো হবে, সেগুলো কমানো হয়নি, সেগুলো আছে, এখন আরও বেড়ে যাবে। তারা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়েই কাজ করছেন সেখানে। আর আমাদের পক্ষ থেকে আমরা যে মেসেজগুলো দিয়েছি যে, আমরা যৌথবাহিনী অপারেশনের ব্যাপারে বলেছি এবং কোঅর্ডিনেট করতে বলেছি।’ যোগ করেন এই নির্বাচন কমিশনার।

