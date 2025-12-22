ভূমিধস সতর্কতা
শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশি পর্যটকদের জন্য দূতাবাসের জরুরি বার্তা
শ্রীলঙ্কা সরকার আগামী ২৪ ঘণ্টার জন্য দেশটির ক্যান্ডি ও নুয়ারা এলিয়ার কয়েকটি এলাকায় আগাম ভূমিধস সতর্কতা জারি করেছে। এ পরিস্থিতিতে শ্রীলঙ্কায় অবস্থানরত বাংলাদেশি পর্যটকদের সতর্ক থাকতে জরুরি বার্তা দিয়েছে কলম্বোর বাংলাদেশ দূতাবাস।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) দূতাবাস জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ক্যান্ডি ও নুয়ারা এলিয়ার কিছু এলাকায় সর্বোচ্চ মাত্রার লেভেল ৩ (রেড) সতর্কতা জারি করেছে। এছাড়া বাদুল্লা, কুরুনেগালা ও মাতালের আরও কিছু এলাকায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ লেভেল ২ (আম্বার) সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
দূতাবাসের বার্তায় বলা হয়, বাংলাদেশি পর্যটকসহ সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থান করা এবং স্থানীয় প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করা হয়। বার্তায় আরও উল্লেখ করা হয়, সবার নিরাপত্তাই দূতাবাসের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।
শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ও জনবহুল এলাকায় আগাম ভূমিধসের ঝুঁকি এড়ানো এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এ সতর্কবার্তা জারি করেছে বাংলাদেশ দূতাবাস।
